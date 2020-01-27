إنقاذ 407 مهاجرًا خلال 72 ساعة في مياه البحر المتوسط

أعلنت منظمة إنسانية عن عمليات إنقاذ شملت 407 مهاجراً خلال 72 ساعة، في مياه البحر المتوسط.

كما ذكرت منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية أنه تم إنقاذ 184 من الرجال والنساء والأطفال ، منهم 102 تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية و الـ82 الآخرين في المياه الإقليمية التابعة لمالطا.

من جهتها أعلنت منظمة (Sos Mediterranee)، في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي هذا الاثنين، أنه "تمت نجدة 184 شخصًا خلال الليلة الماضية كانوا على متن زورقين مطاطيين من قبل رجال إنقاذ سفينة (أوشن فايكنغ)"، كما "تم يوم السبت، إنقاذ 102 شخص على بعد 80 ميلًا بحريا عن السواحل الليبية، و82 آخرين في السواحل المالطية".

و خلصت المنظمة الإنسانية الى القول إنها "من خلال 5 عمليات إنقاذ ليلية تمت في غضون أقل من 72 ساعة، أصبح العدد الإجمالي للناجين على متن سفينتنا الآن 407 مهاجرا".

وحسب "أس أو أس ميديتيراني"، ليس بإمكان ليبيا تنفيذ عمليّات إنقاذ في المتوسط في ظلّ الأزمة السياسية و الأمنية التي تعيشها البلاد.

كما تعّد الطريق البحرية بين شمال إفريقيا و إيطاليا الأكثر خطورة، حيث ابتلعت أمواجها ما يقارب 19,164 مهاجرا خلال خمس سنوات.