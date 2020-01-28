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فرنسا

شاهد: الشرطة الفرنسية تخلي مخيّماً للاجئين شمال العاصمة باريس

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
بدأت عملية إخلاء المخيم في باريس في ساعات الصباح الأولى
بدأت عملية إخلاء المخيم في باريس في ساعات الصباح الأولى   -  
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أ ف ب
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بدأت السلطات الفرنسية صباح اليوم، الثلاثاء، عملية كبيرة لإخلاء مخيم للمهاجرين يعيش فيه المئات، في شمال باريس. وبحسب مصادر في الشرطة الباريسية، فإن ما بين 900 و1800 كانوا يعيشون في مخيم "بورت دوبرفيلييه".

وقال مسؤول في الشرطة الباريسية إن خطوة اليوم "تأتي استكمالاً لخطوة أخرى تمّت في بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2019 حيث عمدت الشرطة الفرنسية إلى إخلاء مخيم آخر في العاصمة (بورت دو لا شابيل)".

وأضاف ديدييه لالمان "العملية استمرار للتعهدات التي قدّمها وزير الداخلية كريستوف كاستانير".

وكان كاستانير اعتبر سابقاً أن المواقع التي يلجأ إليها المهاجرون لنصب خيمهم "شاذة عن نظام السكن والاستضافة" وتعهد خلال العام الماضي بإخلائها قبل حلول 2020.

وأشار لالمان إلى أن العملية تمّت بحضور واسع لعناصر الشرطة منوهاً إلى أنها ستستكمل كالعملية السابقة، حيث تسعى السلطات لمنع المهاجرين من العودة ونصب خيمهم عبر تواجد أمني شبه دائم في محيط المخيم.

وقال "الباريسيون ينتظرون ذلك".

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