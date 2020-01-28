عاجل
This content is not available in your region

العالم

إيرباص تتوصل إلى تسوية مالية مع فرنسا وبريطانيا وأمريكا لتجنب الملاحقات القضائية في قضية فساد

محادثة
بقلم:  يورونيوز
إيرباص تتوصل إلى تسوية مالية مع فرنسا وبريطانيا وأمريكا لتجنب الملاحقات القضائية في قضية فساد
حقوق النشر
AP Photo/Francois Mori
حجم النص Aa Aa

أعلنت إيرباص الثلاثاء توصلها إلى "اتفاق مبدئي" مع السلطات القضائية البريطانية والفرنسية والأميركية يقضي بدفعها غرامات مالية كبيرة لتجنب ملاحقتها على خليفة انتهاكات مفترضة لقوانين مكافحة الفساد.

ولعبت هذه القضية دورا في تغيير فريق ادارة مصنّع الطائرات الأوروبي الذي يعمل فيه 134 ألف شخص ويساهم بنسبة مهمة في التجارة الخارجية لفرنسا وألمانيا.

وقالت الشركة في بيان إنه تم "التوصل لهذه الاتفاقات في إطار تحقيق حول مزاعم فساد والامتثال للوائح الأميركية لتجارة الأسلحة"، دون أن تذكر التفاصيل المالية.

ونقلت الاثنين صحيفة "فايننشال تايمز" عن محللين أن ايرباص يمكن أن تدفع أكثر من 3 مليار يورو لإنهاء هذه النزاعات.

ويتطابق هذا المبلغ، في حال تأكده، مع قيمة الأرباح الصافية التي حققتها الشركة عام 2018.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox