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لبنان

شاهد: "صفقة القرن لن تمرّ".. هكذا ردّ مخيم شاتيلا لللاجئين على خطة ترامب

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بقلم:  يورونيوز
جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة   -  
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أ ف ب
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خرج العشرات من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم شاتيلا بلبنان في مسيرات احتجاجية ضد إعلان الرئيس الأمريكي عن خطته حول الشرق الأوسط والمعروفة بـ"صفقة القرن".

وتقوم خطة ترامب على اقتراح "حل واقعي بدولتين" مع عاصمة "في القدس" والاعتراف بسيادة إسرائيل على أراض محتلة ورفض عودة اللاجئين الفلسطينيين وضمّ "وادي الأردن".

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، في حين تعتبر إسرائيل أن القدس بشطريها الغربي والشرقي عاصمة موحدة لها.

وكان مخيما شاتيلا وصبرا مسرحاً لمذبحة وقع ضحيتها ما بين المئات والآلاف من اللاجئين الفلسطينيين والمسلمين اللبنانيين في سبتمبر – أيلول عام 1982 على يد قوات الكتائب اللبنانية بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

ويعيش في لبنان أكثر من 475 ألف لاجئ فلسطيني مسجل بحسب الأرقام الأخيرة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتاريخ الأول من يناير – كانون الثاني 2019.

ويعاني معظم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من البطالة والتهميش حيث لا يسمح لهم بممارسة العديد من المهن بشكل قانوني.

كذلك تمنع السلطات اللبنانية توطين الفلسطينيين خشية من اختلال التوازن الطائفي والديموغرافي في لبنان.

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