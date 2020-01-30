الاشتباه في ممرضة ألمانية حقنت 5 أطفال رضع بالمورفين

أعلنت الشرطة الألمانية أنه يشتبه في أن ممرضة ناولت حقنات مورفين، لخمسة أطفال رضع ولدوا مبكرا، واستطاعوا البقاء على قيد الحياة رغم محاولة تسميمهم في المستشفى.

وقال النائب العالم كريستوف لير في مدينة "أولم" جنوب البلاد، إن النيابة أصدرت مذكرة توقيف ضد الممرضة لمحاولتها قتل الأطفال الخمسة. وقال لير إن الشرطة اكتشفت في درج الممرضة حقنة تحتوي على حليب للأم وآثار للمورفين.

ويتراوح عمر الأطفال بين يوم واحد وخمسة أسابيع، وقد تلقوا الحقن ليلا خلال الفترة الممتدة بين 19 و20 كانون الأول/ديسمبر الماضي. ونتيجة لذلك أضحى الأطفال يعانون من مشاكل تنفسية حادة، ولكن تم إنقاذهم، بفضل التدخل الطارئ للفريق الطبي.

وكان المستشفى يعتقد في البداية أن الأمر يتعلق بعدوى، لكن التحاليل البولية استثنت العدوى، بحسب رئيس الشرطة برناد فيبر. في المقابل أظهرت التحاليل آثار المورفين، في وقت أن طفلين اثنين لم يكونا يحتاجان من المفروض تلك المادة، ما دفع المستشفى إلى إعلام الشرطة.

الممرضة الآن هي موقوفة مؤقتا، ويشتبه في أنها تصرفت عن قصد، باعتبار انها واعية باحتمال موت الأطفال، إذا تناولوا المورفين.