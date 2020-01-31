بسبب فيروس كورونا .. الولايات المتحدة توصي رعاياها بـ"عدم السفر" إلى الصين

أوصت وزارة الخارجيّة الأميركيّة الخميس المواطنين الأميركيّين بـ"عدم السفر" إلى الصين بسبب فيروس كورونا المستجدّ الذي أودى بـ213 شخصًا.

وقالت الوزارة إنّ على الأميركيّين "الموجودين حاليًا في الصين درس إمكانيّة مغادرة البلاد باستخدام الوسائل التجاريّة".

كما طلبت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، من جميع الموظّفين غير الأساسيّين في الإدارة الأميركيّة تأجيل سفرهم إلى الصين بسبب فيروس كورونا المستجدّ.

وذكّرت الوزارة بأن منظّمة الصحة العالميّة أعلنت في وقت سابق الخميس أنّ فيروس كورونا المستجدّ بات يُشكّل "حال طوارئ صحّية ذات بُعد دولي".

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 42 شخصًا إضافيًا في مقاطعة هوبي بوَسط الصين، حسبما أعلنت السلطات الصحّية المحلّية الجمعة. وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيّات في الصين من جرّاء الفيروس إلى 213.

كما سُجّلت 1200 إصابة إضافيّة بالفيروس في هوبي خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، ما يرفع عدد الإصابات في الصين إلى 8900 حالة.