"السوبر بول": تشيفس يفوز بلقبه الأول منذ 1970 وترامب يهنئ الولاية الخطأ

أنهى كانساس سيتي تشيفس صياماً دام خمسين عاماً وتوج بلقب دوري كرة القدم الأمريكية، بفوزه في مواجهة الـ "سوبر بول" الختامية التي تجمع بين بطلي اتحاد كرة القدم الأمريكية "اي اف سي" والاتحاد الوطني لكرة القدم "إن إف سي"، على سان فرانسيسكو فورتي ناينرز 31-20 على ملعب "هارد روك ستاديوم" شمال ميامي، وذلك بفضل تألق باتريك ماهومز.

وبعد نصف قرن على تتويجه الأول عام 1970 على حساب مينيسوتا فايكينغز، نجح تشيفس في رفع الكأس المرموقة مجدداً بعدما قلب الطاولة على فورتي ناينرز بتحويله تخلفه بفارق 10 نقاط في الربع الرابع الأخير 10-20 إلى انتصار تاريخي بعد تسجيله 11 نقطة في قرابة 5 دقائق، وذلك بفضل جهود هولمز.

وتحدّث ابن الـ24 عاما الذي نال جائزة أفضل لاعب، عما حقّقه ورفاقه في موقعة الأحد التي أقيمت أمام 62417 متفرجا وشهدت قبل انطلاقها تكريما لنجم كرة السلة السابق كوبي براينت الذي لقي مصرعه الأحد الماضي في حادث تحطم مروحية، قائلا "لم نفقد الأمل بتاتاً. لم يستسلم أحد من هذا الفريق ووجدنا في النهاية الطريق لتحقيق الفوز".

وهذه ليست المرة الأولى التي يحول فيها تشيفس تخلفه بفارق مماثل إلى انتصار، إذ اختبر هذا الأمر في الدورين السابقين من "بلاي أوف" مجموعة اتحاد كرة القدم الأمريكية "إي إف سي"، حيث تأخر أمام هيوستن تكسانز 0-24 قبل أن يعود من بعيد ويخرج منتصرا 51-31، ثم تخلف أمام تينيسي تايتنز بفارق 10 نقاط قبل أن يفوز 35-24.

وحرم ماهومز ورفاقه فورتي ناينرز من اللّقب الأوّل منذ موسم 1994 (مباراة السوبر بول كانت في 1995) ومعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب والمسجل باسم بيتسبورغ ستيلرز ونيو إنغلند باتريوتس (6 لكل منهما)، مانحين مدربهم أندي ريد لقبا طال انتظاره بالنسبة لابن الـ61 عاما الذي تخلص من لقب "أفضل مدرب في تاريخ الدوري لم يحرز اللقب" (كان صاحب أكبر عدد انتصارات في الأدوار الإقصائية لمدرب غير متوج بـ207).

الرئيس ترامب يهنئ الولاية الخطأ...

في تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر صفحتة على التويتر، هنىء أبطال "السوبر بول" من مدينة كانساس، ولكنه هنأ ولاية كنساس الكبرى، علماً أن الفريق من ولاية ميزوري.

وتقع كانساس سيتي في ولاية ميزوري وهي أكبر مدنها .

و وصف السناتور السابق في مدينة ميزوري كلير مكاسكيل دونالد ترامب: بـ"الأحمق" ردًّا على تغريدته.