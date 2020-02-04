حصلت المخرجة السورية وعد الخطيب على جائزة "أحسن فيلم وثائقي" بعنوان: "من أجل سما" الذي أنجزته أثناء فترة حملها خلال حصار حلب.

وحاز فيلم "من أجل سما" على شهرة عالمية فور عرضه العام الماضي، وحصل كذلك على جائزة "أفضل فيلم وثائقي" في مهرجان "كان" السينمائي العام الماضي.

وفي كلمة ألقتها المخرجة وعد الخطيب برفقة زوجها الطبيب، أمام جمهور قاعة ألبرت الملكية خلال الحفل الـ73 لتوزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما و التلفزيون "بافتا" صرّحت: "أريد أن أهدي هذه الجائزة للشعب السوري الذي لا يزال يعاني حتى اليوم وللأطبّاء والمتطوعين والممرضين، أهديها لهم."

ورُشّح الفيلم لجائزة "الأوسكار" كأحسن فيلم وثائقي.

وحصل فيلم "1917" للمخرج سام منديس على سبع جوائر "بافتا"، من بينهم: أفضل فيلم وأفضل مخرج.