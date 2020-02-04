شاهد: انفجارات عنيفة في مستودع للأسلحة في مأرب اليمنية بعد استهدافه

هزت سلسلة من الانفجارات مدينة مأرب وسط اليمن مساء الإثنين وحتى الثلاثاء، وذلك بعد أن أصابت ضربة صاروخية منشأة لتخزين الأسلحة تابعة لقوات تقاتل مع الحكومة المعترف بها دولياً.

قال مسؤولون في الجيش اليمني إنهم لم يسجلوا أية خسائر بسبب الانفجارات أو الحرائق، مضيفين أنهم يعتقدون أن الضربة جاءت من قبل الحوثيين.

واحتدم القتال بين التحالف العسكري بقيادة السعودية، والحوثيين خلال الأسبوع الماضي، وقال مغردون إن الحوثيين استهدفوا معسكر الدفاع الجوي الذي يعرف باسم "صحن الجن" بصواريخ باليستية.

واندلعت الحرب الأهلية في اليمن عام 2014 عندما استولى الحوثيون المدعومون من إيران على صنعاء وعلى معظم شمال البلاد، طاردين بعد ذلك حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً.

وشن التحالف بقيادة السعودية حملته عام 2015 لطرد الحوثيين وإعادة حكومة هادي، الذي يعيش حالياً في المنفى بالسعودية.

وأسفرت الحرب الطاحنة في أفقر بلد في العالم العربي عن مقتل أكثر من 100 ألف شخصٍ، وفقاً لمعلومات نشرها "مركز النزاع المسلح ومشروع تحليل بيانات الأحداث" مؤخراً.