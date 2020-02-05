أمطار طوفانية في نيوزيلاندا تجبر السكان على إخلاء منازلهم والمئات من السواح بقوا عالقين وسط المياه.

صحا جنوب نيوزيلاندا على أمطار غزيرة تسببت في فيضانات كبيرة غمرت البيوت والمزارع في مدن غور وماتاورا وويندهام ما حمل السلطات هناك على إصدار أوامر للسكان بإخلاء منازلهم منعا لحدوث خسائر في الأرواح.

وكان المئات من السواح المتواجدين في منطقة ميلفورد ساوند السياحية قد بقوا محاصرين بالمياه بعد أن تقطعت بهم السبل في الأيام الأخيرة بفعل الانهيارات الأرضية إذ لم تستطع السيارات الوصول إلى هناك ما استدعى نقلهم بالطائرات المروحية.

وقد أدت الأمطار الطوفانية لارتفاع منسوب المياه في الأنهار المجاورة فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في منطقة ساوثلاند.

ورغم أن أحوال الطقس قد بدأت تشهد الأربعاء بعض التحسن، فإن مزيدا من الأمطار يُتوقّع هطولُها في الأيام المقبلة، لكنها لن ترقى لتلك التي تسببت في هذه الفيضانات.

وقد أظهرت مشاهد صوّرتها مروحية تابعة لفرق الإنقاذ الخسائر التي لحقت بمنطقة ميلفورد ساوند بفعل الأمطار التي خلفت أضرارا في الطرق والممتلكات.