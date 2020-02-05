عاجل
This content is not available in your region

نيوزيلندة

شاهد: غضبُ الطبيعة في نيوزيلندا.. مروحياتٌ تجلي المئات علِقوا وسط مياه الفيضانات

محادثة
بقلم:  يورونيوز
مروحية في نيوزيلندا تُجلي سوّاحا حاصرتهم مياه الفياضانات في جنوب البلاد 05.02.2020
مروحية في نيوزيلندا تُجلي سوّاحا حاصرتهم مياه الفياضانات في جنوب البلاد 05.02.2020   -  
حقوق النشر
أسوشياتد برس
حجم النص Aa Aa

أمطار طوفانية في نيوزيلاندا تجبر السكان على إخلاء منازلهم والمئات من السواح بقوا عالقين وسط المياه.

صحا جنوب نيوزيلاندا على أمطار غزيرة تسببت في فيضانات كبيرة غمرت البيوت والمزارع في مدن غور وماتاورا وويندهام ما حمل السلطات هناك على إصدار أوامر للسكان بإخلاء منازلهم منعا لحدوث خسائر في الأرواح.

وكان المئات من السواح المتواجدين في منطقة ميلفورد ساوند السياحية قد بقوا محاصرين بالمياه بعد أن تقطعت بهم السبل في الأيام الأخيرة بفعل الانهيارات الأرضية إذ لم تستطع السيارات الوصول إلى هناك ما استدعى نقلهم بالطائرات المروحية.

وقد أدت الأمطار الطوفانية لارتفاع منسوب المياه في الأنهار المجاورة فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في منطقة ساوثلاند.

ورغم أن أحوال الطقس قد بدأت تشهد الأربعاء بعض التحسن، فإن مزيدا من الأمطار يُتوقّع هطولُها في الأيام المقبلة، لكنها لن ترقى لتلك التي تسببت في هذه الفيضانات.

وقد أظهرت مشاهد صوّرتها مروحية تابعة لفرق الإنقاذ الخسائر التي لحقت بمنطقة ميلفورد ساوند بفعل الأمطار التي خلفت أضرارا في الطرق والممتلكات.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox