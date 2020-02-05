المرشد الإيراني: "صفقة القرن ستموت قبل أن يموت ترامب"

قال المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية علي خامنئي، إن خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والمعروفة بصفقة القرن، ستموت قبل أن يموت ترامب نفسه.

وقال خامني في خطاب توجه به أمام حشد كبير من الإيرانيين في طهران، إن خطة ترامب لن تنجح، وأضاف متحدثا عمن أعدوا الخطة، بان ما قاموا به ويقومون به الآن عمل طائش، ودليل على ضعفهم، ويضرون به أنفسهم في المقام الاول.

وتجاهل ترامب باعلانه الخطة القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مخولا لإسرائيل ضم جل الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي أقيمت عليها المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب ضم الدولة العبرية لغور الأردن والقدس.