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الولايات المتحدة الأمريكية

تطبيق جديد لمساعدة الصحفيات على الإبلاغ عن التحرش

محادثة
بقلم:  يورونيوز
تطبيق جديد لمساعدة الصحفيات على الإبلاغ عن التحرش
حقوق النشر
أ ب - Silvia Izquierdo
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أصدر العاملون في معهد دونالد دبليو. رينولدز للصحافة في ولاية ميزوري الأمريكية تطبيقاً يساعد الصحفيات على الإبلاغ عن أي نوع من التحرش أثناء تأدية عملهن.

ويساعد التطبيق المسمى "جي سيف" أو (jSafe) الصحفيات على الإبلاغ عن أي تهديد أو تحرش جنسي عبر إدخال العنوان البريدي الإلكتروني للشخص المدعى عليه أو أسماء حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ليتعرف عليه جميع من يملكون التطبيق.

كذلك يمكن تحميل صورة المدعى عليه أو مقطع فيديو يدل على إقدامه على التحرش بالصحفية سواء قبل أو أثناء القيام بعملها الميداني.

ويوفر التطبيق للمستخدمات بالتعاون مع منظمة تحالف الصحفيات معلومات واستشارات قانونية عن كيفية التصرف إزاء التحرش.

ويتوفر التطبيق للتحميل عبر منتدى تشترك فيه الصحفيات حتى يتمكن من تحميله.

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