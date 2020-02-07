ترامب يطالب الكونغرس بـ"شطب" عزله الذي أقره مجلس النواب

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس الجمعة الى "شطب" عزله بتهمة استغلال السلطة بعدما تمّت تبرئته في مجلس الشيوخ.

وقال للصحافيين في البيت الأبيض "هل عليهم شطب العزل في مجلس النواب؟ عليهم القيام بذلك لأنه كان خدعة".

ويذكر أن مجلس النواب أقر عزل ترامب في كانون الأول/ديسمبر بتهمتين تتعلقان بممارسته ضغوطًا على الحكومة الأوكرانية لفتح تحقيق بالفساد بشأن المرشح الأبرز لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة --الديموقراطي جو بايدن.

لكن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون برّأه الأربعاء في ختام ثالث محاكمة بقصد العزل لرئيس أميركي في التاريخ.

وشن ترامب منذ الأربعاء هجمات ضد منتقديه السياسيين. وخلال خطاب متلفز الخميس، حمل الصفحة الأولى من واشنطن بوست، حيث كتب "ترامب بريء".

وقال "هذا ليس مؤتمرا صحافيا، هذا ليس خطابا. إنه احتفال".

وبذلك، يغلَق فصل بدأ الصيف الماضي مع الكشف عن الضغوط التي مارسها ترامب على أوكرانيا، ليلفت الرئيس الجمهوري إلى حملته لإعادة انتخابه.

وصباح الجمعة، كتب تغريدة ساخرة عن خصومه الديمقراطيين، منتقدا إياهم بسبب المشاكل التقنية التي واجهوها خلال المرحلة الأولى من الانتخابات التمهيدية الاثنين في ولاية أيوا.