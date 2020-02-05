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مجلس الشيوخ الأمريكي يُبرّئ ترامب من التهمتين الموجهتين إليه في قضية عزله

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بقلم:  يورونيوز
مجلس الشيوخ الأمريكي يُبرّئ ترامب من التهمتين الموجهتين إليه في قضية عزله
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أ ب - J. Scott Applewhite
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صوت أغلبية الأعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء لصالح تبرئة الرئيس دونالد ترامب من التهمتين الموجهتين إليه في القضية الرامية إلى عزله من منصبه.

وواجه ترامب تهمتي استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونغرس الأمريكي.

وفي المجلس المؤلّف من مئة عضو، صوّت 52 عضوًا جمهوريًّا من أصل 53 على تبرئة الرئيس الأمريكي من تهمة استغلال السلطة، فيما صوّت 53 عضوًا جمهوريًّا على تبرئته من تهمة عرقلة عمل الكونغرس، وهما التهمتان اللتان وجّههما إليه مجلس النواب في 18 كانون الأول/ديسمبر.

في المقابل، صوّت كلّ الأعضاء الديمقراطيّين على إدانة ترامب بالتهمتين.

وبدأت إجراءات المحاكمة إثر تصويت الكونغرس لصالح اتهام ترامب بعد الكشف عن مكالمات طلب فيها الرئيس من نظيره الأوكراني التحقيق في أعمال لابن خصم ترامب الديمقراطي جوزيف بايدن في أوكرانيا مقابل استمرار واشنطن منح كييف مساعدات مالية.

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