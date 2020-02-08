في بيرو.. حفروا لتركيب أنبوب غاز فوجدوا مقبرة عمرها 1800 عام

كان عمال توزيع شبكة الغاز الطبيعي في عاصمة بيرو ليما يقومون بعمل روتيني حين أدى حفرهم لاكتشاف مقبرة تاريخية عمرها 1800 عام.

وقالت عاملة الآثار سيسيليا كامارجو: "اكتشفنا بقايا مقبرة عمرها 1800 عام أثناء أعمال الحفر".

وعلى الفور أوقفت أعمال مد شبكة الغاز وحضر فريق من العلماء للتنقيب عن محتويات المقبرة.

وقالت عالمة الآثار ماريلين هيريرا: "حتى الآن وجدنا رفات أربعة أشخاص و15 مزهرية تمتاز بألوانها البيضاء والحمراء ويدل لونها على نمط انتشر من عام 200 قبل الميلاد إلى عام 300 بعد الميلاد".

ويوجد في ليما أكثر من 400 موقع أثري وهو ما يجعل الاكتشافات المفاجئة أمراً معتاداً في مناطق متفرقة من العاصمة.