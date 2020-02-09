مصر: مقتل وإصابة سبعة جنود بينهم ضابطان في شمال سيناء

قال الجيش المصري في بيان مقتضب نشره اليوم الأحد، إنه صدّ هجوماً مسلحاً في منطقة شمال سيناء، ما أدّى إلى مقتل وإصابة 7 جنود وعشرة مسلحين من المهاجمين.

ووصف الجيش الهجوم بـ"الإرهابي" وقال إنه استهدف منشآت أمنية في شمال سيناء، مشيراً إلى أن القوات العسكرية قتلت عشرة "إرهابيين" ودمّرت آلية كانوا يستخدمونها.

إحباط هجوم إرهابى على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء...... Publiée par ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ sur Dimanche 9 février 2020

وأضاف البيان مضيفاً أن الهجوم استهدف بنى تحتية أمنية وأن من بين العسكريين الذين سقطوا ضابطان.

وتواجه مصر حالة أمنية "هشة" في شمال سيناء، حيث ارتفعت وتيرة أعمال العنف والأعمال المسلحة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013.

وكان الجيش المصري قد أطلق عملية عسكرية واسعة "ضد الإرهاب" في شباط/فبراير 2018 في المنطقة نفسها حيث ينشط الفرع المحلي من تنظيم الدولة الإسلامية.

بحسب ما تقوله وكالة فرانس برس، لقي نحو 840 جهادياً مصرعهم منذ بدء العملية في 2018، فيما قتل نحو 67 عسكرياً، ناقلة الأرقام عن مصادر رسمية مصرية.