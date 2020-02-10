سويسرا الدولة الأغلى معيشة في العالم وقطر والإمارات تتصدّران عربياً

احتلت سويسرا المركز الأول في سلمّ أغلى دول العالم، تلتها النرويج ثم أيسلندا بعدها اليابان، الدنمارك، جزر البهاما، لوكسمبورغ، إسرائيل، سنغافورة وكوريا الجنوبية، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته مجلة "سيو وورد".

ووفقاً لتقرير فقد تصدّرت قائمة أغلى الدول في العالم العربي، قطر (31 عالمياً)، تلتها مباشرة الإمارات العربية المتحدة (32 عالمياً) ، ثم لبنان (34 عالمياً)، بعدها البحرين (35عالمياً)، ثم الأراضي الفلسطينية (40 عالمياً)، ثم الأردن (46 عالمياً).

مجلة "سيو وورد"، اعتمدت في تقريرها على بيانات ودراسات وتقارير تتعلق بتكاليف المعيشة، مثل السكن، الملابس، سيارات الأجرة، المرافق، الإنترنت، أسعار المواد الغذائية، النقل، تناول الطعام خارج المنزل، واعتمدت التصنيفات على خمسة معايير رئيسة: تكلفة المعيشة، الإيجار، أسعار المواد الغذائية، المطاعم والقوة الشرائية.

وتم تقييم معطيات كل دولة باستخدام مدينة نيويوروك الأمريكية كمعيار مثالي "ستاندرد" للمناطق الباهظة الثمن، وقد تم إدراج هذه المدينة بدرجة 100 على المؤشر الذي اعتمدته المجلة، وبالتالي فإن أي دولة حازت على درجات أعلى من الـ100 اعتبرت أغلى من نيويوروك، وكلما تراجع ترتيب الدولة على المؤشر، كلما رخُصت الأسعار فيها.

وحسب تقرير "سيو وورد"، فقد احتلت الباكستان القائمة المركز الأول لجهة الدول التي سجّلت انخفاضاً تكاليف المعيشة، تلتها أفغانستان، ثم الهند، بعدها جاءت سوريا، ثم أفغانستان، ثم قرغيزستان، وبعدها تونس.

والجدير بالذكر أن الدول الأوروبية احتلت مكانة بارزة في قائمة أغلى الدول العشرين ، تسعة في أوروبا وخمس في آسيا وواحدة في أمريكا الشمالية وواحدة في إفريقيا واثنتان في الكاريبي واثنتان في قارة أوقيانوسيا، علماً بأن الولايات المتحدة احتلت في القائمة المذكورة (المرتبة 20) والمملكة المتحدة (27) والمملكة العربية السعودية (57) وروسيا (82).