استطلاع: ساندرز يتقدّم على بايدن في نوايا التصويت وبلومبرغ يقفز للمركز الثالث

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الإثنين أنّ السناتور المستقلّ بيرني ساندرز تفوّق للمرة الأولى في نوايا التصويت على المستوى الوطني على نائب الرئيس السابق جو بايدن في السباق لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقبلة، في حين شغل مايكل بلومبرغ المركز الثالث في قفزة غير مسبوقة للملياردير النيويوركي.

وقالت جامعة كوينيبياك التي أجرت الاستطلاع إنّ هذه النتائج تمثّل "تحوّلاً كبيراً في السباق" للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي ومنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقرّرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

وهذه هي المرة الأولى التي يتقدّم فيها الاشتراكي بيرني ساندرز بـ25 بالمئة من نوايا التصويت على المعتدل جو بايدن الذي سجل 17 بالمئة في استطلاع للرأي على المستوى الوطني.

أمّا المفاجأة الثانية في الاستطلاع فتمثّلت في القفزة التي حقّقها رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ بصعوده إلى المركز الثالث، إذ حصل على 15 بالمئة من نوايا التصويت، أي ما يوازي ضعف النسبة التي حصل عليها في الاستطلاع السابق لكوينيبياك في نهاية كانون الثاني/يناير حين لم يزد رصيده عن 8 بالمئة.

وحلّت في المرتبة الرابعة السناتورة التقدّمية إليزابيث وارن، بحصولها على 14 بالئمة من نوايا التصويت، يليها بيت بوتيدجيدج بـ 10 بالمئة. أما السناتورة المعتدلة آمي كلوبوشار فلم تحصل سوى على 4 بالمئة من نوايا التصويت.