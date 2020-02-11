هجوم انتحاري في غرب كابول يوقع ضحايا مدنيين

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أنّ انتحارياً فجّر نفسه في غرب كابول صباح الثلاثاء مما أدّى لسقوط ضحايا مدنيين لم يعرف عددهم في الحال، في أول هجوم ضخم تشهده العاصمة منذ أشهر.

وقالت المتحدّثة باسم الوزارة مروى أميني إنّ "الانفجار نجم عن هجوم انتحاري وأسفر عن وقوع ضحايا مدنيين"، في حين أكّد شاهد عيان لوكالة فرانس برس أنّ الانفجار وقع في غرب العاصمة. وذكر شهود عيان ومسؤولون أمنيون أن الهجوم وقع عند أول نقطة مراقبة لمدخل كلية حربية.

وقال سميع الله لفرانس برس "كان انفجارا قويا هز بيتنا. سمعنا عيارات نارية أيضا بعد ذلك". وأضاف أن "سيارات الإسعاف وصلت بسرعة إلى المكان". وأكد قائد شرطة كابول الهجوم وهدفه، حسبما ذكرت إحدى وسائل الإعلام المحلية.

ولم تتبن أي جهة الهجوم الذي جاء بعد أكثر من شهرين من هدوء نسبي في العاصمة الأفغانية مرتبط بالمفاوضات بين حركة طالبان وواشنطن حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من المتمردين.

ووقع آخر هجوم كبير في كابول في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما قتل 12 شخصا في تفجير شاحنة مفخخة صغيرة.