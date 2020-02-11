شاهد: بلغاريون يحتفلون بشفيع مربي النحل ويباركون جرار العسل

يحتفل البلغاريون بيوم القديس هارالامبي، شفيع مربي النحل، بحمل جرار من العسل إلى كنيسة العذراء المباركة في بلدة بلاغويفغراد الجنوبية الغربية، لإضفاء البركة عليها بحسب ما يعتقدون.
بعد انتهاء طقوس الاحتفال يأخذ المؤمنون العسل معهم إلى منازلهم ويستخدمونه كدواء على مدار العام.
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