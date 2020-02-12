ألمانيا: تراجع أرباح مجموعة "دايملر" لصناعة السيارات

تراجعت أرباح مجموعة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات، إذ انخفض صافي الربح خلال العام الماضي إلى 2.4 مليار يورو، وفق ما أعلنته إدارة المجموعة اليوم الثلاثاء في مدينة شتوتغارت جنوب غرب البلاد.

ولفتت "دايملر" في بيان لها أن المجموعة تكبدت تكاليف عالية جرّاء الإجراءات الحكومية والقانونية التي تمّ اتخاذها بحق سيارات الديزل من مرسيدس بنز، كما أن المجموعة قامت باستدعاء وسائد تاكاتا الهوائية، وهو ما أدى في النهاية إلى تقلّص في الأرباح السنوية.

وكانت "دايملر" تمكّنت العام الماضي من زيادة إيراداتها بنسبة 3 بالمائة لتصل إلى 172.7 مليار يورو، لعديد من الأسباب من بينها المبيعات العالية لعلامة مرسيدس بنز.

كانت دايملر، ذكرت العام الماضي أنها تعتزم شطب أكثر من 10 آلاف وظيفة في مختلف أنحاء العالم لخفض تكاليف العمالة بمقدار 1.4 مليار يورو.