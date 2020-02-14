الخارجية المصرية تعلن استكمال التفاوض مع إثوبيا والسودان حول ملء وتشغيل سد النهضة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن أطراف النزاع حول مشروع سد النهضة، مصر والسودان وإثيوبيا المجتمعين في واشنطن قد اتفقوا على الاستمرار في التفاوض حول المشروع حتى الوصول إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية شهر شباط/ فبراير الجاري. وقال ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأمريكية الذي أشرف على الإجتماعات المنعقدة في بيان نشرته الوزارة الجمعة، إن الولايات المتحدة وبدعم فني من البنك الدولي وافقا على تسهيل إعداد الاتفاق النهائي، ليتم إبرامه من قبل وزراء ورؤساء الدول المعنية بحلول نهاية الشهر.

من جهتها أعلنت وزراة الخارجية المصرية في بيان استكمال المفاوضات على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والتي تتضمن ملء السد على مراحل وكذلك مختلف الإجراءات المحددة للتعامل مع حالات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء السد. وأضافت الوزارة أن المفاوضات ستشمل أيضا قواعد التشغيل طويل الأمد في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية وأيضاً إجراءات التعامل مع حالات الجفاف.

بيان صحفي ***** اختتمت اليوم ١٣ فبراير ٢٠٢٠ بالعاصمة الأمريكية واشنطن جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري... Publiée par ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ sur Jeudi 13 février 2020

ومن المتوقع أن تتضمن بنود الإتفاق بحسب الخارجية المصرية تحديد البيانات الفنية والمعلومات للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلاً عن آلية ملزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق.

وفي الأخير قالت الخارجية المصرية إن هذه المفاوضات قد أفضت إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الشامل الذي يحقق مصالح الدول الثلاث ويؤسس لعلاقات تعاون وتكامل بينها وبما يعود بالنفع على المنطقة برمتها.