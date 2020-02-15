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لبنان

شاهد: صدامات بين مناصري تيار المستقبل والأمن اللبناني في ذكرى اغتيال رفيق الحريري

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بقلم:  يورونيوز
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أحد عناصر الأمن البناني يجر متظاهرا في إحدى مظاهرات الحراك المناهض للحكومة وسط البلد في بيروت. 11/02/2020
أحد عناصر الأمن البناني يجر متظاهرا في إحدى مظاهرات الحراك المناهض للحكومة وسط البلد في بيروت. 11/02/2020   -  
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أ ب - Hussein Malla
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اندلعت اشتباكات في بيروت الجمعة بين قوات الأمن وأنصار رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.

وقع ذلك عندما تبادل أنصار الحريري الإهانات مع المحتجين المناهضين للحكومة.

شكلت قوات الأمن حاجزا لتفريق المجموعتين وتهدئة التصعيد.

كان أنصار الحريري يتجمعون عند نصب رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري- والد سعد- في الذكرى الخامسة عشر لاغتياله.

ويشهد الشارع اللبناني حراكاً منذ السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضد البعبع الطائفي الذي مزق البلاد وضد الفساد الحكومي والمالي والسياسي الذي أنهك لبنان وغيب مؤسسات الدولة.

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