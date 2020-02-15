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شاهد: غريتا تونبرغ في مظاهرة بيئية بستوكهولم

خرجت الناشطة البيئية غريتا تونبرغ في مظاهرة بالعاصمة السويدية ستوكهولم للمطالبة بالتحرك السريع لمكافحة ظاهرة التغير المناخي.

وقالت تونبرغ خلال الاحتجاج:" نجد أنفسنا في أزمة بيئية ومناخية ملحة...إننا في بداية الانقراض الجماعي السادس، وكل يوم يمر دون أن نتصرف بشكل حقيقي، يزداد الوضع سوءًا."

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