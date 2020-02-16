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المملكة المتحدة

تخريب لوحة للفنان بانكسي على جدار في بريستول في المملكة المتحدة

محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب-أ ب
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تخريب لوحة للفنان بانكسي على جدار في بريستول في المملكة المتحدة
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أ ب
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تعرضت لوحة جديدة للفنان بانكسي كشف عنها لمناسبة عيد الحب في بريستول في جنوب غرب إنكلترا، لعملية تخريب السبت وفق صور يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الفنان الجمعة على حسابه في تطبيق إنستغرام صورتين لعمله الجديد، وهو عبارة عن طفلة بيدها مقلاعاً مصوّبا نحو كومة زهور حمراء فوقها وكأنها فجّرتها، مرسومةً على جدار منزل في مدينة بريستول. وبذلك تثبّت سكان المدينة أن الفنان المجهول الهوية هو فعلا خلف العمل الذي ظهر الخميس في شوارعهم.

أ ب

لكن اللوحة تعرضت للتخريب منذ ذلك الحين، إذ أظهرت صور عدة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عمل بانكسي وقد رسم عليه ببخاخ وردي قلباً مع عبارة "حمقى بي بي سي".

ومطلع ديسمبر-كانون الأول، خرب عابر جدارية لبانكسي في برمنغهام بوسط إنكلترا، فأضاف أنفا أحمر إلى رسم غزالين يجران مقعداً ينام عليه رجل مشرّد. ويهدف هذا العمل إلى تسليط الضوء على مسألة المشردين في المملكة المتحدة وقد سيّج بالزجاج بعد ذلك الحادث.

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