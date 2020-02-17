السيسي يفتتح مصنعاً لتصنيع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف في أبو زعبل

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مصنع 300 الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في مصر أن السيسي تفقد عدداً من خطوط الإنتاج، مضيفاً أنه شهد أيضاً افتتاح عدد آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي بالمصانع الحربية 144 من بينها، و270 بمدينة قها في محافظة القليوبية، و999 في مدينة حلوان جنوب العاصمة القاهرة.

وأشارت صحيفة "الأهرام" المحلية في عددها الصادر اليوم أن مصر تقوم بتصنيع الأسلحة والذخائر للقوات المسلحة من مدرعات ومدافع وصواريخ وذخائر ومفرقعات ومهمات عسكرية

ونوهت الصحيفة المصرية إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تساهم في الكثير من المشروعات القومية والتنموية في الدولة، إضافة إلى تنفيذ منتجات مدنية عبر تخصيص فائض الإنتاج من الخطوط التصنيعية.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر صباح اليوم افتتاح مصنع ٣٠٠ الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة... Publiée par ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ sur Lundi 17 février 2020

ويتركّز العصب الرئيس للجيش المصري في عديد قطعاته البرية، إذ يبلغ 920 ألف جندي، بينهم 440 ألف جندي عامل، وذلك وفق موقع "غلوبال فاير باور" العالمي المعني بالشؤون العسكرية للدول، الذي أشار إلى أن الجيش المصري يندرج تصنيفه ضمن المراكز المتقدمة بالنسبة للكثير من التشكيلات العسكرية كسلاح الدبابات والمدرعات والمدفعية، إضافة إلى تقدمه على صعيد سلاح الجو والقوى البحرية، حسب التقرير الذي نشره الموقع المذكور أوائل الشهر الجاري.