الرئيس المصري: الجيش سيتحرك إذا تعرض أمن الخليج لخطر مباشر

نقلت صحيفة اليوم السابع يوم الثلاثاء عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله إن القوات المسلحة ستتحرك إذا تعرض أمن الخليج لخطر أو تهديد مباشر.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس قوله "إننا بجانب أشقائنا في الخليج قلبا وقالبا، وإذا تعرض أمن الخليج للخطر وتهديد مباشر من جانب أي أحد، فإن شعب مصر قبل قيادته لن يقبل بذلك وسوف تتحرك قواته لحماية أشقائه".
وقالت الصحيفة أيضا أن السيسي قال ردا على سؤال بشأن العقوبات الأمريكية على إيران "عدم الاستقرار يؤثر علينا جميعا، وأي دولة يكون فيها عدم استقرار يؤثر علينا كلنا".
وكانت مصر قد تحالفت مع السعودية والإمارات والبحرين وانضمت إلى مقاطعة أعلنتها هذه الدول مع قطر العام الماضي ولمعارضتها النفوذ الإقليمي لإيران.
السيسي أضاف "على شعوبنا العربية أن تبقى مدركة ولديها وعي حقيقي لما تمر به المنطقة وتتكاتف معها وتكون ظهيرا لحكامها وسندا لهم".
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