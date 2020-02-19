شاهد: كلب ظريف يقطع مباراة كرة قدم لتنفيذ ضربة حرة

حدث هذا أثناء مباراة بين نادي فاتح كراغومروك ونادي غيرسون سبور في مدينة اسطنبول التركية، حين ركض الكلب إلى داخل أرض الملعب وأمسك بالكرة بأسنانه. وبعد القليل من المناورة استطاع اللاعبون إرغامه على إطلاق الكرة وإخراجه من الملعب، ولو أن الأمر تطلب عدة محاولات، حتى تم نقله خارج أرضية الملعب لإكمال المباراة التي فاز بها نادي كراغغومروك بهدفين إلى هدف واحد.

ويوجد في اسطنبول ما يقارب 130 ألف كلب و125 ألف قطة بحسب تقديرات صحيفة نيويورك تايمز في العام 2019 وتحظى برعاية صحية ومراقبة دائمة من قبل بلدية المدينة.