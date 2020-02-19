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الهند

شاهد: الصلاة على "تمثال ترامب" في الهند

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بقلم:  Meriem Ouali
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شاهد: الصلاة على "تمثال ترامب" في الهند
حقوق النشر
AFP
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أقام بوسا كريشنا وهو معجب هندي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحتفالا بمناسبة زيارة "بطله" إلى الهند الأسبوع المقبل بطريقته الخاصة وذلك بالصلاة على "تمثال ترامب".

وبنى الشاب البالغ من العمر 33 عاما "تمثال ترامب" خلف بيته في منطقة جانجون جنوب الهند، حيث يؤدي طقوس الصلاة الهندوسية "بوجا" المخصصة عادة للآلهة.

وقال كريشنا لوكالة فرانس براس بعد تأديته لصلاة "بوجا": "يا سيدي ترامب .. أنت إلهي."

ومن المقرر أن يزور ترامب وزوجته ميلانيا الهند في رحلة عمل ستستغرق يومين وذلك بدءا من 24 فبراير/شباط.

وقام كريشنا بنشر صوره مرتديا قميصا أزرق أو أحمر يحمل اسم الرئيس الأمريكي على حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي. وقال المعجب لصحيفة تايلانجانا توداي "أدعو الله أن أقابل "إلهي" على الأقل مرة واحدة في حياتي."

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