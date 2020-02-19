ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 2000 والأمم المتحدة تقول إن الوضع خطير

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد اليوم الأربعاء إلى ألفي حالة وفاة في الصين القارية بعدما سجّلت مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 132 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقالت لجنة الصحّة في هوباي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّها سجّلت بالإضافة إلى هذه الوفيات 1,693 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن تفشي الفيروس "ليس خارج السيطرة، ولكن الوضع خطير للغاية". وأضاف "أن المخاطر هائلة إلا أننا بحاجة للاستعداد في جميع أنحاء العالم لذلك".

ركاب سفينة "دايموند برينسيس" يبدأون بالمغادرة

هذا وأعلنت السلطات اليابانية، أنّ حوالى 500 من ركّاب السفينة السياحية "دايموند برينسيس" الراسية في ميناء يوكوهاما حيث تخضع لحجر صحّي بعد إصابة أكثر من 540 شخصاً على متنها بفيروس كورونا القاتل بدأوا بمغادرتها اليوم الأربعاء إثر تأكّد عدم إصابتهم بالوباء.

وأفادت مراسلة وكالة فرانس برس، أنّ هؤلاء الركّاب الذين أكّدت وزارة الصحة اليابانية أنّ الفحوصات الطبيّة أثبتت عدم إصابتهم بالعدوى ولم تظهر عليهم أيّة عوارض مرضية ولم يحصل على مدى الأيام الـ14 الأخيرة أيّ احتكاك بينهم وبين ركّاب مصابين بالفيروس، بدأوا بالنزول من السفينة.

وقال أحد هؤلاء الركاب وهو ياباني يبلغ من العمر 77 عاماً للصحافيين لدى نزوله من السفينة "أنا سعيد، أريد أن أخلد للراحة".

وأضاف ردّاً على سؤال عن إقامته على متن السفينة "كانت مريحة، أشعر بأنني على ما يرام"، مشيراً إلى أنّه سيستقلّ وسائل النقل المشتركة للعودة إلى منزله.

والسفينة السياحية الراسية في ميناء يوكوهاما في ضاحية طوكيو تشهد منذ مطلع شباط/فبراير الجاري تزايداً مطّرداً في أعداد المصابين على متنها بالفيروس التنفّسي الخطير.

ولغاية يوم أمس الثلاثاء بلغ عدد ركّاب "دايموند برينسيس" الذين أصيبوا بالفيروس 542 شخصاً على الأقلّ، مما تسبب لليابان بانتقادات شديدة بسبب طريقة فرضها الحجر الصحّي على السفينة.

والسفينة السياحية التي أبحرت في رحلة آسيوية وعلى متنها 3711 شخصاً يتحدّرون من 56 دولة سرعان ما تحوّلت إلى سجن عائم تسوده مشاعر الخوف من الإصابة بالعدوى والملل الناجم عن المكوث في حجرات صغيرة، بعضها بلا نوافذ، في احتجاز لا تقطع ساعاته الطويلة إلا نزهة قصيرة على جسر السفينة.

وبحسب السلطات اليابانية فإنّ نزول الركاب السالمين من السفينة سيستغرق ثلاثة أيام.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في مكالمة هاتفية أجراها مساء الثلاثاء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن "أعمال الوقاية والسيطرة على فيروس كورونا تمر بأوقات عصيبة للغاية".