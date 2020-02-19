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الصين

شاهد: مستشفيات ووهان تحتفل بأعياد ميلاد المرضى المصابين بكورونا

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بقلم:  Meriem Ouali
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شاهد: مستشفيات ووهان تحتفل بأعياد ميلاد المرضى المصابين بكورونا
حقوق النشر
أ ب - Zhang Yuwei
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أقام مستشفيان مؤقتان في مدينة ووهان بؤرة فيروس كورونا الجديد، حفل أعياد ميلاد للمرضى المولودين في شهر فبراير/شباط من أجل تخفيف الضغط النفسي على المصابين بالفيروس القاتل. حسبما نقلته وسائل إعلام صينية. وعرضت قناة "سي سي تي في" الإثنين مقتطفات من الحفل الذي أقيم داخل مستشفى "ووتشانغ" في ووهان وسط أجواء من الفرح والدموع بين المرضى.

واحتفل 14 مريضا باعياد ميلادهم في مستشفى "ووتشانغ". وحسب قناة "سي سي تي في" فإنّ المستشفى يرعى 800 مريض.

فيما أقام مستشفى "جيانجان " الذي يضم 1000 مريض احتفالا أيضا بأعياد ميلاد ثمانية مرضى، الإثنين.

وقامت مدينة ووهان ببناء عشرمستشفيات، وقالت السلطات أنه سيتم تشييد عشرة أخرى.

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