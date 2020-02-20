Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
This content is not available in your region

الولايات المتحدة الأمريكية

عاجل

الحكم على مستشار ترامب روجر ستون بالسجن 40 شهرا بعد إدانته بالكذب على الكونغرس

محادثة
بقلم:  يورونيوز
روجيه ستون، مستشار وصديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
روجيه ستون، مستشار وصديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب   -  
حقوق النشر
أ ف ب
حجم النص Aa Aa

قضت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة الخميس، بسجن المستشار الجمهوري روجر ستون، صديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسجن لأكثر 40 شهرا بتهمة الكذب على الكونغرس وعرقلة عمله ومحاولة التأثير على الشهود لحماية الرئيس ترامب. وقالت المحكمة، إنها قررت إيداع ستون السجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر.

وأشارت القاضية التي نطقت بالحكم آمي بيرمان جاكسون إلى أن تصرفات ستون أدت إلى تقرير غير دقيق وغير صحيح لمجلس النواب عن قضايا روسيا وويكيليكس وحملة ترامب الانتخابية في العام 2016. وأضافت ان التهديدات التي صدرت منه للشاهد راندي كريديكو تستحق العقوبة.

من جهته نفى دونالد ترامب الأسبوع الماضي، التدخل في قضية مستشاره السابق روجر ستون. وقال في تغريدة "لا، لم أفعل ذلك، كان بإمكاني القيام بهذا لو أردت، وكان لدي الحق المطلق".

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox