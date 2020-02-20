الحكم على مستشار ترامب روجر ستون بالسجن 40 شهرا بعد إدانته بالكذب على الكونغرس

قضت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة الخميس، بسجن المستشار الجمهوري روجر ستون، صديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسجن لأكثر 40 شهرا بتهمة الكذب على الكونغرس وعرقلة عمله ومحاولة التأثير على الشهود لحماية الرئيس ترامب. وقالت المحكمة، إنها قررت إيداع ستون السجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر.

وأشارت القاضية التي نطقت بالحكم آمي بيرمان جاكسون إلى أن تصرفات ستون أدت إلى تقرير غير دقيق وغير صحيح لمجلس النواب عن قضايا روسيا وويكيليكس وحملة ترامب الانتخابية في العام 2016. وأضافت ان التهديدات التي صدرت منه للشاهد راندي كريديكو تستحق العقوبة.

من جهته نفى دونالد ترامب الأسبوع الماضي، التدخل في قضية مستشاره السابق روجر ستون. وقال في تغريدة "لا، لم أفعل ذلك، كان بإمكاني القيام بهذا لو أردت، وكان لدي الحق المطلق".