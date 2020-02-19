ترامب يشكر الرجل الثالث في البنتاغون

شكر الأربعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرجل الثالث في البنتاغون جون رود الذي تورط بشكل غير مباشر في القضية الأوكرانية التي أدت إلى محاكمته بهدف عزله. وغرد ترامب قائلا "أود أن أشكر جون رود لخدمة بلادنا وأتمنى له التوفيق في نشاطاته المقبلة".

وأعلنت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية أليسا فرح في بيان أن رود مساعد وزير الدفاع المكلف القضايا السياسية سيستقيل نهاية الشهر. وأضافت أن معاونه جيمس أندرسون سيتولى مهامه بالوكالة بانتظار تعيين ترامب خلفا له ومصادقة الكونغرس على هذه الخطوة.

ولم تتضح سبب استقالة رود لكن بعض وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت أنه هو من أكد أن أوكرانيا أنجزت إصلاحات كافية للإفادة من مساعدة أمريكية بقيمة 250 مليون دولار. وفي كانون الأول/ديسمبر اتهم ترامب بـ "استغلال السلطة" لحجب هذه المساعدة وربطها بتحقيق تجريه كييف في شأن خصمه الديمقراطي جو بايدن.

لكن معلومات عادت إلى الواجهة في الأشهر الماضية حول شخصية رود التي ساهمت في زيادة عدد خصومه في البنتاغون وفي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.

وردا على سؤال حول الموضوع خلال مؤتمر صحفي قال جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاغون إن ترامب عين رود في هذا المنصب وأنه "قادر على اتخاذ قرار إقالته".