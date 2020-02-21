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المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز يهاجم روسيا بعد تقارير عن محاولة موسكو دعم حملته الرئاسية

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بقلم:  يورونيوز
المرشح الديمقراطي للانتخابات التمهدية بيرني ساندرز
المرشح الديمقراطي للانتخابات التمهدية بيرني ساندرز   -  
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طالب المرشّح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الأمريكية بيرني ساندرز الجمعة روسيا بـ"الابتعاد" عن هذه الانتخابات بعد ورود تقارير تفيد بأن موسكو تتدخل في السباق الرئاسي لمصلحة متصدّر الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" أن مسؤولين أميركيين أبلغوا ساندرز والرئيس دونالد ترامب بالجهود التي تبذلها روسيا، علما أنه لم يتّضح شكل الدعم الذي تلقاه المرشّح الديمقراطي. ورد ساندرز في بيان جاء فيه "رسالتي إلى بوتين واضحة: ابتعد عن الانتخابات الأمريكية، وعندما أصبح رئيسا سأحرص على هذا الأمر".

وكانت الاستخبارات الأمريكية قد خلصت إلى أن روسيا تدخّلت لترجيح كفة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة التي أجريت في العام 2016.

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