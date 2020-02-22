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السودان

نقاط مهمة في طريق رفع اسم السودان من القائمة الأميركية لـ "الدول الراعية للإرهاب"

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بقلم:  يورونيوز
السودان
السودان   -  
حقوق النشر
أ ف ب
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تعمل الحكومة السودانية بكل الإجراءات التي حددت لإيفاء النقاط القانونية المطلوبة لرفع اسمها من القائمة الأميركية "للدول راعية الإرهاب". وأمام السوادن بعض الإجراءات من بينها:

• ستعقد المحكمة العليا الأميركية جلسة استماع لتقرر إذا كانت حكومة السودان ستدفع تعويضات الأضرار المتعلقة بتفجير السفارة الأميركية والتي قد تصل إلى 5 مليار دولار، وفقا لكاميرون هدسون، كبير الباحثين في مركز أفريقيا بالمجلس الأطلسي، وهي تكلفة مالية عالية.

المتطلبات:

  • إثبات أن السودان لم يعد يرعى الإرهاب وتغيير سياسات نظام البشير.
  • إعلان فرض حظر جديد للسفر إلى الولايات المتحدة، صدر عن الرئيس دونالد ترامب. ويستهدف هذا الحظر، مهاجري نيجيريا وإريتريا وقيرغيزستان وميانمار والسودان.
  • توضيح السياسة الخارجية وخصوصا فيما يتعلق بعلاقات "التطبيع مع إسرائيل".
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