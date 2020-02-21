شاهد: مسيرات وتجمعات تكريمية لضحايا هجومي هاناو وسط تنديد قوي للعنصرية

تجمع نحو 300 شخص في مسيرة احتجاجية في بلدة هاناو الألمانية الجمعة، بعد يومين من إطلاق النار بدوافع عنصرية على مقهيين للشيشة في البلدة خلف تسعة قتلى. وقرأت أسماء الضحايا خلال الوقفة الاحتجاجية المنددة بالتطرف اليميني والعنصرية بينما كان بعض المشاركين يحملون صور الضحايا ولافتات. وامام سوق المدينة تجمع حوالي 200 شخص وشكلوا سلسلة بشرية.