ست دول جديدة في قائمة الدول الممنوعة من زيارة الولايات المتحدة

يسري بداية من الجمعة، فرض حظر جديد للسفر إلى الولايات المتحدة، أصدره الرئيس دونالد ترامب، ويستهدف مهاجري ست دول، نيجيريا وإريتريا وقيرغيزستان وميانمار والسودان وتنزانيا. وقال تشاد وولف، وزير الأمن الداخلي المؤقت في مقابلة تلفزيونية، إن الدول الست المعنية قد فشلت في تلبية معايير تبادل المعلومات الأمنية. وأبرز وولف المشاكل التي تواجها الولايات المتحدة في جمع المعلومات المتعلقة بالمجرمين والإرهابيين المشتبه بهم.

كما ستعلق الولايات المتحدة، إصدار تأشيرات الإقامة الدائمة لمواطني إريتريا وقيرغيزستان وميانمار ونيجيريا، فيما لن تتأثر التأشيرات المؤقتة للسياح ورجال الأعمال والطلاب والعمال من هذه البلدان.

وقد أدانت جماعات الحقوق المدنية "الحظر على الهجرة السوداء"، ودعت الكونغرس إلى اتخاذ إجراءات فورية، كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان "حظر المسلمين"، تداوله آلاف الأفراد المتأثرين بشكل مباشر من الحظر.

واتهم الديمقراطيون والمدافعون عن حقوق الهجرة، إدارة ترامب بالسعي إلى توسيع دائرة الدول المحظورة والتي بدأت في العام 2017، حيث غردت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي منتقدة السياسة التميزية التي تمنع حوالي 350 مليون شخص، أغلبيتهم من أصول إفريقية من زيارة الولايات المتحدة ووصفته بأنه مخالف للقيم والقوانين الأمريكية".