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العالم

شاهد: جدار ترامب الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك تسقطه رياح عاتية

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بقلم:  يورونيوز
شاهد: جدار ترامب الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك تسقطه رياح عاتية
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رياح عاتية هبت قبل يومين في جنوب كاليفورنيا تسببت في انهيار أجزاء من الجدار الحدودي الفاصل الذي يتم بناؤه بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وذكرت صحيفة "سان دييغو يونيون تريبيون" عن دورية الحدود الأمريكية، أن العديد من الألواح الفولاذية سقطت في الجانب المكسيكي من الحدود يوم الأربعاء على بعد حوالي مئة ميل (161 كم) شرق سان دييغو.

وقالت الصحيفة، إن الألواح التي يبلغ طولها 30 قدمًا أي ما يعادل 9.1 أمتار كانت قد وضعت مؤخرا، ولم يتم صب الخرسانة عليها وبعد أن هبت رياح شديدة القوة تطايرت الألواح وسقطت بين مدينة كاليكسيكو بكاليفورنيا ومكسيكالي في المكسيك.

وأضافت أن الجمارك الأمريكية ودوريات حماية الحدود كانت تعمل على استرجاع اللوحات المتطايرة من الجانب المكسيكي.

ويصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ وصوله إلى الرئاسة على بناء هذا الجدار بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

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