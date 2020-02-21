تسجيل 118 حالة وفاة بفيروس كوفيد-19 (كورونا) خلال 24 ساعة وارتفاع الحصيلة إلى 2236 حالة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كوفيد-19 (كورونا المستجدّ) في كوريا الجنوبية إلى 156 شخصاً، بعد تأكيد 52 إصابة جديدة بالفيروس. وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان، إنّ عشرات الإصابات الجديدة سجّلت في دايغو رابع أكبر مدينة في البلاد (2,5 مليون نسمة)، حيث سجّلت 39 إصابة جديدة مرتبطة بـ"كنيسة يسوع شينشيونجي".

ويُعتقد أن إحدى المصليات في هذه الكنيسة، وهي امرأة تبلغ من العمر 61 عاماً كانت تجهل أنّها مصابة بالفيروس، نقلت العدوى إلى زملائها ولا سيّما أثناء القداس، حيث أصبح أكثر من 80 شخصاً من أتباع هذه الكنيسة مصابين بالفيروس.

وتوفي يوم الأربعاء مريض متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجدّ. وكوريا هي ثاني دولة في العالم، بعد الصين، من حيث عدد المصابين بالفيروس، لكنّها ثالث أكبر بؤرة للوباء في العالم.

ارتفاع حصيلة عدد الوفيات في الصين

أما في الصين فقد ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 2236 حالة، بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 118 وفاة بالفيروس، غالبيتهم العظمى في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد (115 وفاة)، وتحديداً في عاصمتها ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة عدد الوفيات والإصابات، إنّ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 75 ألف إصابة. أما في بقية أنحاء العالم فقد أصيب مئات آخرون في أكثر من 25 دولة.

وفرضت السلطات الصينية في 23 كانون الثاني/يناير حجراً على مدينة ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوباي في الأيام التي تلت.

إصابتان في أستراليا

من جهة أخرى أعلنت السلطات الأسترالية أنّ اثنين من ركّاب السفينة السياحية "دايموند برينسيس"، الراسية في ميناء يوكوهاما بضواحي طوكيو، والتي تعتبر ثاني أكبر بؤرة للوباء في العالم (أكثر من 600 إصابة)، تبيّن أنّهما مصابان بفيروس كوفيد-19 (كورونا).

وقالت السلطات الصحية في كانبيرا لوكالة فرانس برس إنّ جميع الأستراليين الـ164 الذين تم إخلاؤهم من السفينة، الخاضعة لحجر صحّي في اليابان وعادوا مطلع الأسبوع إلى أستراليا، ثبت أنّهم غير مصابين بمرض كوفيد-19.

دعوة للاستثمار من أجل اللقاح

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية إنه تعتقد أنه مازال بالإمكان احتواء انتشار الفيروس، وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس في إشارة إلى الحكومات قائلا، إنه هناك حاجة لتمويل أبسط الحلول المتعلقة بالصحة العامة التي تساعد في احتواء انتشار الوباء، والاستعداد في الآن نفسه لأي احتمالات، بالاستثمار في إيجاد اللقاح المناسب.