باكستان وأفغانستان وتركيا تغلق حدودها مع إيران لمنع انتشار فيروس كوفيد- 19 (كورونا)

أغلقت باكستان حدودها مع إيران، فيما أعلنت كابول "الحظر الموقت" على الرحلات الجوية مع هذه الدولة، سعياً منهما إلى منع تمدد فيروس كورونا المستجد باتجاههما، كما أعلن الأحد مسؤولون محليون.

أفغانستان

وتتشارك أفغانستان وباكستان حدوداً طويلة مع إيران كثيرة الثغرات التي يستخدمها غالباً مهربون.

وصدر القراران بعد إعلان ثلاث وفيات جديدة في إيران التي باتت الأحد البلد الذي سجل أكبر عدد وفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ بعد الصين مع تسجيل ثماني وفيات من أصل 43 إصابة.

وأعلن مجلس الأمن القومي الأفغاني أنّ "قرار حظر السفر موقتا إلى إيران ومنها برا وجوا "اتخذ "من أجل منع انتشار فيروس كورونا في أفغانستان" حيث لم تسجل أي إصابة حتى الآن.

باكستان

أكد مسؤول محلي و"حرس الحدود" إغلاق الحدود البرية مع إيران.

وقال مسؤول رفيع في بلوشستان (جنوب-غرب) المحاذية لإيران، "أغلقنا حدودنا مع إيران بسبب المعلومات عن إصابات بفيروس كورونا المستجد فيها".

وفي أفغانستان، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله مايار في مداخلة تلفزيونية الأحد أنّ ثلاثة اشخاص عادوا من مدينة قم الإيرانية "كانت عليهم عوارض مشابهة للانفلونزا اليوم"، لافتاً إلى وضعهم في الحجر الصحي.

تركيا

من جهتها أعلنت تركيا الأحد إغلاق حدودها البرية "مؤقتا" مع إيران وتعليق الرحلات الجوية مع هذا البلد في ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ فيه.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا للصحافيين "قررنا إغلاق حدودنا البرية إثر تزايد عدد الإصابات في إيران"، كما سيتم تعليق الرحلات الجوية اعتبارا من الساعة 20,00 (17,00 ت غ).

الصين

وبدأ فيروس كورونا المستجد انتشاره من مدينة ووهان في الصين حيث ظهر في كانون الأول/ديسمبر.

والأحد، كانت آخر حصيلة في الصين القارية (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) تعدّ نحو 77 ألف إصابة و2442 وفاة.

وجرى إحصاء أكثر من 1500 إصابة خارج الصين، خصوصا في كوريا الجنوبية وعلى متن السفينة السياحية "ديموند برنسس" في اليابان.