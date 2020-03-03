مشرع إيراني: 23 نائباً في المجلس مصابون بفيروس كورونا

قال عضو في البرلمان الإيراني خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي إن 23 من زملائه أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وحث عبد الرزاق المصري جميع المشرعين على تجنب الاختلاط بالعامة بسبب تفشي فيروس كورونا بين مجموعة من المسؤولين الإيرانيين، وقال المصري: "هؤلاء الأشخاص على علاقة وثيقة مع الناس وهم يحملون فيروسات مختلفة من أنحاء مختلفة من البلاد، مما قد يخلق فيروسًا جديدًا، لذلك نوصي المشرعين بقطع علاقتهم مع الجمهور في الوقت الحالي".

ويبدو تأثير الفيروس في أشد حالاته في إيران، وعلى النظام الإيراني، حتى بالمقارنة مع الصين مركز اندلاع المرض.

وكان عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي توفي يوم الاثنين نتيجة إصابته بالفيروس مما يجعله أعلى مسؤول في القيادة الإيرانية يقضي بسبب كورونا.

في وقت سابق، توفي هادي خسروشي، سفير إيران السابق في الفاتيكان، بالإضافة إلى عضو منتخب مؤخراً في البرلمان، بعد إصابتهم بالفيروس.

وعلى قائمة مرضى كورونا حالياً في البلاد، نائب الرئيس معصومة ابتكار، والمعروفة باسم "الأخت ماري"، المتحدثة بالإنكليزية باسم الطلاب الذين قاموا بالاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 وبدأوا أزمة الرهائن التي استمرت 444 يومًا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

كما أصيب بالفيروس كذلك إراج حريرشي، رئيس فرقة العمل الحكومية الإيرانية المعنية بفيروس كورونا، والذي حاول التقليل من أهمية الفيروس قبل مرضه.

وأعلن مسؤولو وزارة الصحة الإيرانية أن حصيلة ضحايا الفيروس على مستوى البلاد بـلغت 77 شخصاً يوم الثلاثاء.