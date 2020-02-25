العراق يعلن عن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا بالبلاد

أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية تشخيص أربع حالات جديدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت في زيارة إلى إيران ورجعت للبلاد. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم تطبيق الحجر الصحي على كل العائلة والفحص الطبي من قبل طاقم طبي وصحي مختص، وظهرت نتائج التحليل بإصابة تلك العائلة بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أكد مجلس الوزراء أنه يولي موضوع مكافحة انتشار فيروس كورونا أهمية قصوى وأعلى درجات الاهتمام، وأعرب عن دعمه لعمل خلية الأزمة ومتابعتها للتطورات الصحية أولا بأول، مشيرا إلى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع دول الجوار ومنظمة الصحة العالمية، كما أوعز بإطلاق المبالغ اللازمة لوزارة الصحة وكامل المحافظات

وكان العراق قد أعلن في وقت سابق، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد يوم الاثنين في مدينة النجف، حيث أكدت دائرة الصحة في المحافظة الواقعة جنوبي العراق، إصابة زائر إيراني بفيروس كورونا، ليكون أول إصابة بالفيروس تسجل في البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان لها: "لقد ثبت إصابة طالب إيراني من طلبة العلوم الدينية في مدينة النجف، بفيروس كورونا"، مضيفة أن "الطالب دخل البلاد قبل يوم واحد فقط من قرار خلية الأزمة الوزارية حظر دخول المواطنين الإيرانيين إلى البلاد الأسبوع الماضي، خشية وصول الفيروس القاتل".

وقال سليم نعمة، مدير الإعلام في قسم صحة النجف "لقد قد تم رصد الحالة من قبل فرق الرصد والتحري، التي لاحظت عليه بعض علامات الرشح والسعال، وتم على إثرها نقله إلى مستشفى الحكيم في المدينة، قبل أن تعود الاختبارات لتأكيد أن الحالة "إيجابية" وأن الطالب مصاب بفيروس كورونا".

ويذكر أن مدينة النجف الواقعة جنوب العراق والتي تبعد عن العاصمة بغداد بحوالي 170 كم، هي موطن العلوم الدينية الشيعية، وموطن رجال الدين الشيعة الأقوى في العراق، كما تعتبر الوجهة الأولى للحجاج الشيعة، حيث تستقبل مئات الآلاف من الزوار الإيرانيين وحدهم كل عام.