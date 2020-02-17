العراق ينتفض: استمرار الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية وسط بغداد

تجددت الاشتباكات بين متظاهرين عراقيين وقوات الشرطة في العاصمة بغداد الإثنين واستخدمت قوات الأمن بنادق الصيد والحجارة وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين بالقرب من ساحة الخلاني. وقالت مصادر طبية إنها سجلت عدداً من المصابين في صفوف المتظاهرين عولجوا من قبل المسعفين المتطوعين في الموقع. وأعلنت أكدت وسائل إعلام محلية عن وقوع 6 حالات اختناق وإصابة في صفوف المحتجين جراء استخدام القنابل المسيلة للدموع وبنادق الصيد.

وتأتي اشتباكات الإثنين في الوقت الذي حذرت فيه بعثة الأمم المتحدة في العراق من الإستخدام المفرط للقوة ودعت إلى حماية المتظاهرين. وقالت البعثة إن الاستخدام المفرط للقوة وتجنيد "جماعات مسلحة غامضة" يبعثان على القلق.

ويشتبك المحتجون وقوات الأمن كل يوم تقريبًا بالقرب من منطقة خيلاني القريبة من ساحة التحرير، الذي يعد معسكر الاحتجاج الرئيسي في بغداد. الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة في العراق إنطلقت في تشرين الأول/ أكتوبرالماضي للتنديد بالفساد المتفشي وضعف الخدمات والبطالة.

ويرفض المتظاهرون تكليف محمد علاوي، الوزير السابق، باعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها. وتعهّد علاوي خلال لقاء مع عشرات من ممثلي الاحتجاجات الشهر الحالي بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى في تشكيلة حكومته، وبأن يأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل

وأشارت تقارير إعلامية وطبية إلى سقوط أكثر من 500 قتيل منذ ذلك بداية الحراك في البلاد نتيجة استخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع من طرف قوات الأمن.