كورونا يواصل انتشاره في العالم وإجراءات مشددة في الشرق الأوسط وأوروبا

تتوسع قائمة الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجدّ وتتشدد الاجراءات المتخذة للسيطرة على انتشاره، اذ علقت السعودية دخول المعتمرين وأغلقت المدارس في عدة بلدان واستمر تراجع البورصات.

في ما يلي آخر تطورات الفيروس القاتل في العالم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

أصاب الفيروس أكثر من 83,670 ألف شخص وأودى بأكثر من 2865 ضحية في العالم، وفق حصيلة جمّعتها وكالة فرانس برس من مصادر رسمية حتى ظهر الجمعة.

وسجلت الصين (دون احتساب هونغ كونغ وماكاو)، حيث ظهر الوباء نهاية كانون الأول/ديسمبر، 78,824 اصابة منها 2,788 وفاة.

وفي بقية العالم، أحصيت 4,846 حالة في 54 بلدا ومنطقة بينها 78 وفاة.

المكسيك

أعلن وكيل وزارة الصحة المكسيكية لشؤون الوقاية هيوغو لوبيز-غاتيل الجمعة أن المكسيك سجلت الجمعة أول إصابة على أراضيها بفيروس كورونا المستجد في العاصمة مكسيكو.

وأكد لوبيز-غاتيل في مؤتمر صحافي "الفرد (المصاب) بحالة مستقرة...لا يعاني من أي التهاب رئوي، وعوارضه مشابهة لعوارض الزكام. وهو شاب صغير في السن".

نيجيريا

أكدت نيجيريا الجمعة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في وقت سببت المخاوف من انتشار الوباء على مستوى عالمي تراجعاً في الأسواق المالية في العالم وحملت الحكومات على اتخاذ تدابير بالغة الصرامة.

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية أن إيطالياً يعمل في نيجيريا عاد من ميلانو في 25 شباط/فبراير، نقل إلى المستشفى في ولاية لاغوس بعدما كشفت الفحوصات إصابته بالفيروس، ليكون أول حالة تسجل في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأضافت الوزارة في بيان أن "المريض في حالة مستقرة ولا تظهر عليه أعراض مقلقة".

الإمارات

أعلن مجلس ابوظبي الرياضي المنظم لطواف الامارات الدولي للدراجات الهوائية الجمعة، الغاء المرحلتين المتبقيتين من السباق بسبب اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان مجلس ابوظبي الرياضي الذي نشرته وكالة الانباء الاماراتية "تم الغاء المراحل المتبقية من طواف الامارات للدراجات بعد اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا من أفراد الفرق من الجنسية الإيطالية".

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه سيتم "اخضاع جميع المشاركين في السباق من متسابقين واداريين ومنظمين للفحوص الطبية اللازمة ضمن برنامج التقصي النشط حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالحجر الطبي لمنع سريان العدوى ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة للتأكد من خلوهم من المرض وضمانا لسلامة المجتمع".

وكان طواف الامارات الذي يتألف من سبع مراحل انطلق الاحد وأقيمت الخميس مرحلته الخامسة، وكان من المفترض ان يختتم السبت.

إيطاليا

صارت إيطاليا أكثر بلد أوروبي متضرر بعد تسجيل 528 إصابة و14 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وتحولت إلى بؤرة ينتشر منها الوباء في القارة. وفرض حجر على 11 بلدة في شمال البلاد، في منطقتي لومبارديا وفينيتو.

إسبانيا

سجلت 17 حالة إصابة، 12 منها مرتبطة بإيطاليا. وفرض منذ الثلاثاء حجر على فندق في تينيريفي (اقليم الكناري) يقيم فيه أربعة إيطاليين مصابين بالفيروس.

والتقطت ثلاث حالات عدوى في الاراضي الاسبانية، بينهم رجل في حالة حرجة في منطقة مدريد وحالة في اشبيلية (جنوب).

وبالنظر لإقامة 240 الف إيطالي في إسبانيا، نصحت السلطات بعدم السفر للمناطق الإيطالية المتضررة والدول الأخرى المهددة. وفرض إجراء فحوصات للمسافرين الواصلين الذين يحملون أعراض الإصابة.

فرنسا

شهد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في فرنسا "ارتفاعا كبيرا" الخميس، اذ بلغ 38 حالة مؤكدة "بحلول الساعة السابعة مساء" (18 ت.غ) مقابل 18 حالة الأربعاء، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن الفحوصات "لا تزال متواصلة" و"يحتمل أن ترتفع الحصيلة". واسترسل أنه من بين المصابين "تجمع يشمل 12 حالة" مرتبطة بمريضين رصدا الأربعاء في منطقة غير بعيدة عن باريس.

وحضّت الحكومة المواطنين على تأجيل الرحلات في اتجاه مناطق شمال إيطاليا. وطلب من التلاميذ العائدين من الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية ومنطقتي لومبارديا وفينيتو الإيطاليتين البقاء في منازلهم لأسبوعين بعد عودتهم إلى فرنسا.

ألمانيا

شخّصت 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بحلول مساء الخميس، وفق السلطات الصحية الاقليمية، ما يرفع العدد الاجمالي للمصابين في هذا البلد إلى 44.

وسجلت في ولاية شمال الراين وستفاليا، الأعلى كثافة سكانية في ألمانيا، 14 حالة إصابة مؤكدة، وفق وزير الصحة المحلي.

ووضع جميع المصابين في الحجر بمنازلهم لأنه "لا توجد ضرورة لمعالجتهم في المستشفى" وفق ما أضاف في بيان.

بذلك، يرتفع عدد الاصابات في هذه الولاية إلى 20، جميعهم تقريبا يقطنون في مدينة جانجلت، وفق الوزير الذي لم يقدم تفاصيل اضافية عن المرضى والمصدر المحتمل لانتقال العدوى إليهم.

ومن بين المصابين جندي في الجيش، كشف عن إصابته الأربعاء، ووقع ايداعه في المستشفى.

وفي ولاية باده-فورتمبرغ، سجلت أربع حالات إصابة مؤكدة بحلول مساء الخميس.

ثلاثة من بين المصابين، امرأتان ورجل، كانوا ضمن مجموعة قامت بزيارة عمل إلى ميونيخ بين 19 و21 شباط/فبراير.

وانتقلت إليهم العدوى عن طريق مشارك إيطالي في الرحلة، أعلن عن إصابته بالفيروس عقب عودته إلى بلده.

المملكة المتحدة

رصدت 15 إصابة، اثنتان منها مرتبطتان بتنيريفي وإيطاليا. ونصحت السلطات بتجنب السفر غير الضروري إلى المناطق المتضررة في إيطاليا وطالبت مواطنيها العائدين من تلك المناطق بالبقاء معزولين في منازلهم وإعلام الأجهزة الصحية.

سويسرا

سجلت أربع حالات. اكتشفت الحالة الأولى الثلاثاء والمصاب سبعيني التقط العدوى في مدينة ميلانو الإيطالية.

ويقيم شخصان آخران مصابان بالفيروس في منطقة حدودية مع إيطاليا (كانتون غريزون). أما الحالة المتبقية فقد رصدت في جنيف، على الحدود مع فرنسا.

اليونان

رصدت ثلاث حالات - والمرضى مواطنان سافرا حديثا إلى شمال إيطاليا وطفل في سنّ العاشرة.

ألغت السلطات الكرنفال الذي كان يفترض تنظيمه نهاية هذا الأسبوع، وأصدرت مرسوما يحدد الاجراءات (منع مؤقت من التنقل، غلق مدارس أو قاعات عرض) في حال انتشر الفيروس على نطاق واسع.

كرواتيا

سجلت ثلاث حالات، بينها شاب أقام حديثا في إيطاليا وشقيقه ورجل أعمال في بارما (إيطاليا).

النمسا

ثلاث اصابات، بينها زوجان ايطاليان، كانت الزوجة تعمل موظفة استقبال في فندق، ووضعوا في الحجر الثلاثاء.

ونصحت النمسا، المجاورة لإيطاليا، مواطنيها بعدم السفر إلى المناطق الإيطالية المتضررة.

بلغاريا

لم ترصد أي حالة إصابة، على غرار المجر. لكن، علقت شركة "اير بلغاريا" مؤقتا رحلاتها بين صوفيا وميلانو.

بلجيكا

اصابة واحدة لرجل عاد من ووهان بداية شباط/فبراير وانتهت فترة الحجر الصحي المفروضة عليه.

الدنمارك

اصابة واحدة. ودعي الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بعد عودتهم من المناطق المتضررة في شمال إيطاليا إلى اجراء فحوصات.

النرويج

اصابة واحدة لشخص عائد من الصين نهاية الأسبوع الماضي لكن لم تظهر عليه أعراض الإصابة ووصفت حالته بأنها لا تمثل خطرا.

فنلندا

اصابتان، الأولى لسائحة صينية رصدت بداية كانون الثاني/يناير والثانية لامرأة فنلندية أقامت في شمال إيطاليا وأعلن عنها الأربعاء.

السويد

اصابتان، رصدت الأولى نهاية كانون الثاني/يناير لامرأة أقامت في ووهان.

استونيا

اصابة في استونيا لإيراني مقيم.

ليتوانيا

أعلنت ليتوانيا "الحالة القصوى" التي تسمح لها باتخاذ اجراءات واستخدام موارد على نحو أسرع في حال انتشار الوباء.

وجهّزت لاتفيا مئات الأسرّة الطبيّة وطالبت مواطنيها العائدين من الدول المتضررة بقضاء 14 يوما من "العطلة-الحجر" يتكفل الضمان الاجتماعي تغطية مصاريفها.

بولندا

لم تسجل اصابات. يتم إخضاع المسافرين القادمين من الصين وإيطاليا إلى فحوصات في جميع المطارات التي تستقبل رحلات دولية.

التشيك

لم تسجل اصابات. تم وضع عشرات المواطنين العائدين من إيطاليا في الحجر.

سلوفاكيا

يتم اجراء فحص للقادمين من إيطاليا في مطار براتسفلافيا.

جورجيا

اصابة واحدة لجورجي عائد من إيران تم وضعه في عزل صحي في مستشفى بتبليسي.

مقدونيا الشمالية

اصابة واحدة لامرأة عائدة من إيطاليا.

رومانيا

اصابة واحدة لرجل احتك بإيطالي أقام حديثا في رومانيا.

ويتم وضع الأشخاص الذين زاروا المناطق المتضررة في شمال إيطاليا في الحجر.

روسيا

خمس اصابات بينها اصابتان لصينيين استردا عافيتهما وثلاث اصابات في صفوف المواطنين الروس الذين جرى اجلاؤهم من السفينة السياحية في اليابان.

وحضّت السلطات على تجنب السفر إلى إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وستوقف الجمعة منح تأشيرات عمل ولأسباب إنسانية للإيرانيين.

وسيتم تعليق الرحلات في اتجاه كوريا الجنوبية انطلاقا من 1 آذار/مارس.

إيران

أعلنت إيران عن وفاة 26 شخصاً، مع تسجيل 7 وفيات إضافية الخميس.

العراق

احترازياً، أغلق العراق الأماكن العامة حتى 7 آذار/مارس،وسجلت البلاد إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي المصابين بها إلى ستة حالات دون وقوع وفيات حتى الآن.

السعودية

علقت السعودية "موقتاً" دخول الراغبين بأداء العمرة إلى أراضيها وزيارة المدينة المنورة. وتستقطب مناسك العمرة ملايين المسلمين سنويا من مختلف بلدان العالم.

كوريا الجنوبية

وصارت كوريا الجنوبية البلد الذي يشهد أسرع انتشار للفيروس، حيث سجلت 571 اصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتجاوز العدد الإجمالي في هذا البلد ألفي اصابة.

الولايات المتحدة

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن المسؤولون الصحيون عن ظهور إصابة لشخص دون تحديد أي صلة له بمصدر الفيروس في الصين أو خارج البلاد.

وقال مركز مكافحة الأمراض إن رجلاً أصيب بولاية كاليفورنيا دون أن يكون قد سافر خارج البلاد خلال فترة ظهور أو انتشار الفيروس عالميا كما لم يتم تحديد أي اتصال له بمريض آخر.

وسُجلت 60 إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حتى الآن جاءت جميعها لأشخاص كانوا على اتصال مباشر بمصابين آخرين أو عادوا إلى البلاد من رحلات خارجية خلال الفترة الأخيرة.

إسرائيل

وحضت إسرائيل التي سجلت فيها ثالث إصابة الخميس، مواطنيها على تفادي السفر إلى الخارج. وأغلقت حدودها أمام المسافرين غير الإسرائيليين القادمين من إيطاليا التي تبدو وكأنها باتت بؤرة لتفشي الفيروس.

ويثير بث "أخبار مضلّلة" حول فيروس كورونا المخاوف من انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرّرة في 2 آذار/مارس، وفق ما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع.

اليابان

أعلنت اليابان اغلاق المدارس والاعداديات والمعاهد مؤقتا انطلاقا من الاثنين حتى حدود عطلة الربيع.

كوريا الشمالية

رغم عدم تسجيلها أي إصابة، أعلنت كوريا الشمالية تأجيل العودة المدرسية إلى أجل غير مسمى.

إيرلندا

أوصت السلطات الصحية الإيرلندية بإلغاء مباراة في الروغبي بين إيرلندا وايطاليا مقررة في السابع من آذار/مارس في دبلن.

وستقام نهائيات كأس العالم للتزلج في كورتينا (شمال إيطاليا) بين 18 و22 آذار/مارس، لكن دون حضور الجمهور.