السعودية تعلّق مؤقتاً دخول المسلمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي لمواجهة كورونا

كنوع من الإجراءات الوقائية الاستباقية، أعلنت المملكة العربية السعودية يوم أمس الأربعاء أنها علقت وبشكل مؤقت الزيارات الدينية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تجذب ملايين الأشخاص سنويًا لمنع وصول فيروس كورونا المميت إلى المملكة وانتشاره.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أصدرته، إنه "تم تعليق الدخول إلى المملكة لحاملي التأشيرات السياحية من الدول التي يشكّل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً".

وتعمل السلطات في السعودية لمنع انتشار كورونا بعد أن قامت دول عربية مجاورة مثل الكويت والبحرين والعراق والإمارات العربية المتحدة بالإبلاغ عن عشرات الإصابات. ولم يتم الإعلان عن تسجيل حالات داخل السعودية حتى تاريخ اليوم الخميس.

هذا وأعلنت الوزارة "تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقّل من وإلى المملكة".

وأشارت إلى أنها استثنت من ذلك "السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية".

وتستقطب العمرة شهرياً مئات آلاف المسلمين من مختلف بلدان العالم. ويأتي القرار السعوديّ قبل شهرين من حلول شهر رمضان حين تتضاعف أعداد المعتمرين.

ويعدّ المعتمرون والحجاج في مكة أكثر عرضة للعدوى، نتيجة لظروف الازدحام الشديد في أماكن الصلاة وتناول الطعام وفي وسائل النقل.

والثلاثاء، عززت دول خليجية الإجراءات الاحترازية للتصدّي للفيروس، مع تسجيل 20 إصابة جديدة في المنطقة، كلها قدمت من إيران حيث سجّلت 19 حالة وفاة، أكبر عدد وفيات في العالم بعد الصين.

وقرّرت وزارة التربية البحرينية تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين ابتداء من الأربعاء، بعدما تبيّن أنّ أحد المصابين سائق حافلة مدرسية.

وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت الثلاثاء تسجيل 15 إصابة، بينها ست سعوديات بعد عودتهن من إيران عبر دبي أو الشارقة في الإمارات، ليرتفع عدد الحالات فيها إلى 23 على الأقل.

هذا وسجلت الإمارات 13 حالة والكويت ثماني حالات.