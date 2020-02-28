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العالم

بالصور: فيروس كورونا في الشرق الأوسط

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بقلم:  يورونيوز
سعوديون يشاهدون مباريات المصارعة الحرة للمحترفين مرتدين اقنعة الوقاية من الفيروس
سعوديون يشاهدون مباريات المصارعة الحرة للمحترفين مرتدين اقنعة الوقاية من الفيروس   -  
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انتشر فيروس كورونا الجديد، منتقلا بسرعة من بؤرته الرئيسية في الصين إلى دول مختلفة حول العالم بما فيها منطقة الشرق الأوسط التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات لا سيما إيران.

وأصبحت إيران ثاني أعلى دولة بعد الصين من حيث معدل الوفيات بسبب الفيروس وذلك بمعدل 26 وفاة و245 إصابة تعافى منهم 54 حالة.

كذلك تم تسجيل 45 إصابة في الكويت و33 في البحرين و19 بالإمارات و7 في العراق و6 في سلطنة عمان و4 في إسرائيل و3 في لبنان و2 بالجزائر وحالة واحدة شُفيت في مصر.

ونستعرض معكم في هذه الصور الاجراءات الاحترازية التي اتخذها المواطنون والسلطات في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط في ظل المخاوف من تفشي الفيروس بالمنطقة.

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