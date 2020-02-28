سويسرا تعلن تعليق كافة الفعاليات الكبرى تحسبا لفيروس كورونا

أعلنت الحكومة السويسرية الجمعة تعليق جميع الفعاليات "العامة والخاصة" في البلاد كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا الجديد. وأوضحت الحكومة أن قرار التعليق سيدخل حيز التنفيذ بداية من الجمعة وسيستمر إلى غاية 15 مارس/ أذار المقبل على الأقل ويخص كل التظاهرات والفعاليات التي تستقطب أكثر من 1000 شخص.

وأضافت الحكومة أن هذا القرار اتخذ "في ضوء الوضع الحالي لإنتشار فيروس كورونا في أوروبا، ومن المتوقع أن يوفر حماية فعالة للناس في سويسرا".

من جهته أكد وزير الصحة السويسري آلان بيرسيت في مؤتمر صحفي "لقد أثبتت هذه الإجراءات فعاليتها في الدول الأخرى وهي تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية". وأضاف "لقد رأينا في الأيام الأخيرة أن الحالات انتشرت على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ... ولا سيما في الدول المجاورة لسويسرا، وأنا أفكر بشكل خاص في إيطاليا وألمانيا. وحتى وإن كانت سلطات هذه الدول تبذل كل ما في وسعها للسيطرة على الوضع غير أننا نشهد بداية إنفلات".

وأعلنت سويسرا الثلاثاء رصدها حالات إصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بعد تأكيد إصابة 15 شخصا في البلاد.

قرار تعليق كل الفعاليات الجماهيرية في سويسرا سيشمل معرض جنيف للسيارات السنوي، الذي كان من المقرر أن يقام في الفترة من 5 إلى 15 مارس/ أذار المقبل.