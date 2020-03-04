بالأرقام.. تعرف على عدد الوفيات والإصابات بفيروس كوفيد - 19 "كورونا" حول العالم

أثارت سلالة جديدة غامضة من فيروس تاجي "كورونا" أطلق عليه اسم "كوفيد - 19" COVID-19 حالة قلق شديدة عمّت مختلف بلدان العالم، وخاصة الدول المجاورة للصين، وتقدّر منظمة الصحة العالمية بأن "المصدر الأولي الأكثر احتمالاً" للفيروس، حيواني، مشيرةً إلى أن "العدوى بين إنسان وإنسان محصورة بالتواصل الوثيق" بين الشخصين.

بعد أكثر من شهر على ظهوره في مدينة ووهان الصينية، تتسع يوميا قائمة الدول التي ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا المميت أطلق عليه اسم "كوفيد - 19"، لتصبح 81 دولة حول العالم على الأقل، بينها 13 دولة عربية على الأقل أيضا.

توزع الإصابات بالفيروس حول العالم

توزع الفيروس في العالم العربي

أعراض الإصابة بـ "كوفيد - 19"

في الوقت الذي تشعر فيه بعوارض مختلفة كضيق في التنفس (إحدى أكثر العوارض الشائعة في الفيروس) والعطس المتكرر، إلى سيلان الأنف مثلا والسعال الجاف، ووجع جامد في الرأس.. ما عليك إلا القيام بالفحوصات اللازمة للتأكد من عدم إصابتك بالفيروس القاتل. ومن الأفضل عدم الذهاب إلى المستشفيات والمراكز الطبية، إنما الاتصال بخدمة الطوارئ إذا كان ذلك متاحاً.

وإذا كانت النتيجة إيجابية، سيعمل القيمون على مراقبة وضعك وإعطائك العلاج المناسب. وبحسب منظمة الصحة العالمية قد تكون العوارض شديدة على بعض الأشخاص، وقد تؤدي إلى التهاب رئوي أو صعوبة في التنفس، عند بعض الأشخاص.

معلومات عن الوقاية

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن مجموعة من الإجراءات والتوصيات الوقائية والتي يجب على المرء اتباعها في البلدان التي سجلت حالات إصابة بالفيروس، في محاولة لمنع انتشاره والوقاية منه.

الحرص على نظافة اليدين بالماء والصابون أو بمطهرات تحتوي على الكحول.

تغطية الفم والأنف بالمناديل عند السعال وأيضاً عند العطس.

تجنب الاختلاط بأشخاص تبدو عليهم أعراض الإصابة بنزلات برد وما شابه.

التأكد من طهو اللحوم والبيض بشكل جيد.

الابتعاد عن الحيوانات سواء في البرية أو المزارع بدون الإجراءات الوقائية.

وأدخل فيروس كورونا إلى كل أنحاء العالم سلوكيات جديدة ومن أبرزها رفض المصافحة في اليد والتقبيل والمعانقة وإلقاء التحية بـ"هز القدم". إضافة إلى ارتداء الأقنعة الواقية.

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