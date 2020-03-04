فيديو ساخر لـ "بيتزا كورونا" يثير أزمة دبلوماسية بين إيطاليا وفرنسا

بعد جدل بيرة كورونا، ها هو طبق البتزا الإيطالي في خضم جدل كبير، بعد أن قامت القناة الفرنسية كنال + ببث شريط فيديو فكاهي يربط طبق البيتزا بفيروس كورونا. الشريط الفكاهي أثار جدلا كبيرا في إيطاليا التي اعتبرته فضيحة واستهزاء ما جعل القناة الفرنسية تعتذر عن تصرفها هذا.

في الفيديو الذي أعيد بثه من قبل وسائل الإعلام الإيطالية مع رسالة تحذير "انتباه، الصور التالية يمكن أن تثير حساسيتك"، نرى صانع بيتزا وهو يسعل خلال تحضيره طبق بيتزا ويخترق مخاطا أخضرا على البيتزا التي يخرجها من الفرن. ويصاحب شريط الفيديو تعليقا صوتيا يقول "بيتزا كورونا، "البيتزا الإيطالية الجديدة التي ستعم العالم".

وانتقد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ما وصفه بـ "الدعاية الكاذبة والسيئة وغير المقبولة".

وتعد إيطاليا، الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، حيث بلغ عدد القتلى 79 شخصًا وأكثر من 2500 شخص مصابًا. وأعلنت دول مثل فرنسا وبريطانيا عن حالات انتقال عدوى الفيروس مرتبطة مباشرة برحلات إلى شبه الجزيرة أو إلى اتصالات مع الإيطاليين على أراضيها.

Questa è l’anteprima di un video diffuso da una tv francese che considero di dubbio gusto e inaccettabile. Comprendo la... Publiée par Luigi Di Maio sur Mardi 3 mars 2020

وقال دي مايو على صفحته في فيسبوك، "أنا أفهم السخرية، لكن السخرية من الإيطاليين بهذه الطريقة مع وجود حالة طوارئ حول فيروس كورونا المستجد الذي نواجهه، ليست محترمة للغاية".

من جهتها اعتبرت وزيرة الزراعة، تيريزا بيلانوفا الفيديو "مخزٍ ومرعب". وقالت "لقد قمت بتنشيط القنوات الدبلوماسية للإبلاغ عن المحتوى، وأنا في انتظار قناة كنال + لسحبه على الفور والاعتذار".

ووسط هذا الجدل الذي تسبب في مشكلة دبلوماسية بين البلدين إعتذرت قناة كنال + الفرنسية وقالت "نعتذر لأصدقائنا الإيطاليين بعد بث سلسلة قصيرة من الذوق السيئ للغاية، خاصةً في السياق الحالي. وأضافت القناة "هذا الفيديو تم إزالته بالفعل من جميع عمليات إعادة العرض وإعادة تشغيل القناة.