"تويتر" تختبر طريقة لنشر تغريدات تختفي بعد 24 ساعة

أعلنت "تويتر" أنها تختبر طريقة تسمح للمستخدمين "بالتفكير بصوت عال" من خلال تغريدات تختفي بعد يوم من نشرها بدلا من أن تبقى ظاهرة ومتاحة للمشاركة.

وبدأت تجربة نشر تغريدات سريعة الزوال أطلق عليها "فليتس" في البرازيل، وفقا لهذه المنصة الاجتماعية التي تتخذ في سان فرانسيسكو مقرا لها.

وإذا طبّقت على نطاق واسع، فستنضم "تويتر" إلى تطبيقات أبرزها "سنابتشات" و"فيسبوك" قامت بخطوة مماثلة.

وقالت الشركة في رسالة نشرت على حسابها في "تويتر"، "نحن نجرب طريقة جديدة تسمح لكم +بالتفكير بصوت عالٍ+ على المنصة من دون إعجابات أو إعادة نشر التغريدة أو تعليقات".

وأضافت "سيطلق عليها +فليتس+ وستختفي بعد 24 ساعة".

وقال كايفن بيكبور مطوّر المنتج في "تويتر"، إن هذا الأمر قد يشجع المستخدمين على تشارك أفكار لم يكونوا سيعبّرون عنها في تغريدة دائمة.

وتابع "هذا تغيير جوهري بالنسبة إلى +تويتر+، لذلك نحن متحمسون لبدء اختباره".